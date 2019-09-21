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Посол США в РФ Джон Ханстсман считает, что в скором времени Москва и Вашингтон смогут договориться о продлении ДСНВ.
"Думаю, нам удастся путем переговоров прийти к новому договору, более всеобъемлющему договору, который будет учитывать нынешние реалии",
– сказал он в эфире телеканала "Дождь".
Посол отметил, что на данный момент никакой гонки вооружений между США и Россией нет. По его словам, Дональд Трамп уделяет особое внимание вопросу продления договора.
Напомним 2 августа Вашингтон окончательно и бесповоротно отказался от российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который просуществовал больше 30-ти лет. Месяцем ранее от обязательств освободилась Москва.
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