Соединенные Штаты не хотят устраивать гонку вооружений

Посол США в РФ Джон Ханстсман считает, что в скором времени Москва и Вашингтон смогут договориться о продлении ДСНВ.

"Думаю, нам удастся путем переговоров прийти к новому договору, более всеобъемлющему договору, который будет учитывать нынешние реалии",

– сказал он в эфире телеканала "Дождь".

Посол отметил, что на данный момент никакой гонки вооружений между США и Россией нет. По его словам, Дональд Трамп уделяет особое внимание вопросу продления договора.

Напомним 2 августа Вашингтон окончательно и бесповоротно отказался от российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который просуществовал больше 30-ти лет. Месяцем ранее от обязательств освободилась Москва.