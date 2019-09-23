Боеприпас существенно превосходит аналоги

Известный разработчик обоев компания Raytheon презентовала новейшую ракету класса "воздух-воздух" "Перегрин" средней дальности.

Она может совершить настоящую революцию в боевой авиации, так как в два раза меньше AIM-9 Sidewinder или AIM-120 AMRAAM. Но по дальности и эффективности ракета существенно превосходит их. Это означает, что с "Перегринами" истребитель превзойдет по боевой мощи конкурентов.

Ракета оснащена миниатюрными датчиками, системами наведения отслеживания целей в движении или стационарном положении. "Перегрин" эффективен в любое время суток и в любую погоду. Многорежимный автономный искатель обладает технологией инфракрасной визуализации.

Российские истребители вооружены ракетами средней дальности Р-77, в том числе, модернизированной версией. "Семьдесят седьмая" была принята на вооружение в 1994 году, но с тех пор была значительно улучшена. Но принципиально новой ракеты у России нет, поэтому США могут существенно выйти вперед, благодаря Raytheon.

По данным компании, ракета разработана для истребителей четвертого и пятого поколения. Если ВВС США примут ее на вооружение, у американских самолетов будет существенное преимущество перед российскими, даже перед Су-57. Впрочем, по мнению журнала The National Interest, далеко не факт, что Минобороны США закупит их. "Перегрин" очень дорогие ракеты, и не факт, что Пентагон их закупить.