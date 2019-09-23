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"Содрали" с Су-57 и американцев: как китайцы построили свой лучший стелс

Фото: Wiki.org/emperornie
Пекин заявил о революционной технологии

Китайские ученые уверяют, что изобрели новое покрытие для самолета, которое делает его почти невидимым для радара. Так, профессор Ло Сянгань из Института оптики и электроники (входит в состав Академии Наук Китая) на страницах South China Morning Post уверяет, что ему с коллегами удалось создать первую в мире математическую модель, чтобы описать действие поведения электромагнитных волн, когда они "ударяются о металлическую обшивку".

В институте якобы разработали специальную "мембрану", так называемую "метаповерхность", которая поглощает радиоволны, и в скором времени ее будут наносить на китайские истребители пятого поколения, прежде всего, J-20. Пока этот истребитель лишь использует радиопоглощающую краску и сглаженные углы в геометрии крыла для уменьшения ЭПР.

Однако по мнению журнала The National Interest, эту технологию разрабатывали как американцы, так и русские, когда создавали свой Су-57.

Так, компания Lockheed Martin, которая произвела F-22 и F-35, инвестировала немалые средства в производителей "метаматериалов", в частности, в 2017 LM стала партнером канадской фирмы, которая производит легкие "метаматериалы" для солнечных батарей.

Китай заимствовал технологии у США, когда создавал свой J-20. Этот самолет ближе к F-35, нежели F-22 или Су-57. До сих пор Китай испытывает некоторые трудности с двигателями для истребителей пятого поколения. Турбины он создает по российскому образцу, в то время как авионику Пекин старается скопировать американскую.

Александр ИЛЬИН
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