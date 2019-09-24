Эсминцы "Замволт" станут кошмаром ВМФ РФ

США сокрушат Россию новым оружием

Самолеты-стелсы навсегда изменили боевую авиацию. Что бы ни говорили скептики, бомбардировщик, который виден на радаре как небольшая птица, имеет намного больше шансов прорвать ПВО и нанести удар, чем обычный самолет.

А как обстоят дела на море, смогут ли стелс-технологии с таким же успехом применяться на флоте? США относительно недавно ввели в строй совершенно инновационный эсминец "Замвольт". Он больше похож на космический корабль. Благодаря примененным технологиям, эсминец якобы заметен на радарах как небольшая рыболовная посудина.

Автор военного блога Warrior Maven Крис Осборн подробно проанализировал технологии эсминца и пришел к выводу, что корабль не станет абсолютно незаметным для противника, однако сможет запутать его. В результате та же российская подлодка может принять "Замволт" за небольшое вспомогательное судно и выбрать себе другую цель. Обнаружит себя эсминец только, когда даст залп "Томагавками, которых у него 80 штук.

В апреле руководитель программы "Замволт" Кевин Смит сообщил некоторые подробности всех трех кораблях этой серии на симпозиуме по морским, воздушным и космическим технологиям. По его словам, головной корабль успешно прошел испытания вблизи Аляски, Гавайев. Экипаж опробовал системы вооружения, новейшие датчики.

"Экипаж много научился с тех пор. В море, в родном порту Сан-Диего. Компьтерная система стала более совершенной, мы работали над ней", – сказал Смит

Что касается второго корабля "Майкла Монсура", то в сентябре этого года на эсминце должны включить электричество.

Второй "Замволт" уже лучше первого, а третий станет еще совершеннее. В каждом последующем корабле учтены недостатки предыдущих. Это как с российскими подлодками "Ясень", которые постепенно были модернизированы до уровня "Ясень-М".

Смит не упомянул про проблему с силовой установкой, которые были у эсминца. По всей видимости, ее удалось устранить.



"Замволт" построен таким образом, чтобы на нем не было острых углов, которые лучше всего заметны на радаре. Скрыто все, даже вооружение. На нем не видно ни систем ПВО, ни лестниц, ни антенн, ни датчиков. Электрическая силовая установка очень тихая.

Испытания "Замволта" и его путь в ВМС США можно сравнить с долгими испытаниями истребителя пятого поколения или бомбардировщика В-2. Скептики всегда были и будут, однако то, что этот эсминец открыл новую страницу в военно-морском деле, не вызывает никакого сомнения. Погубить корабль может только отказ от дорогостоящей программы. "Замволты" могут стать штучным товаров, но даже три таких корабля могут доставить немало хлопот России и Китаю. Таких нет больше ни у кого, хотя Пекин уже проектирует похожий корабль.