Россия пригрозила японцам ракетой Х-35

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Минобороны опубликовало эффектное видео пуска ракеты Х-35 модернизированным МРК "Смерч". Ракеты ушли на полном ходу.
Сообщается, что была поражена дрейфующая надводная мишень на расстоянии 50 км. Всего выполнение боевого упражнения обеспечили десять боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанcкого флота, а также самолеты морской авиации.
Х-35 – это безусловный намек Японии, что Курилы остаются российской территорией. Ракета, стоимостью в 15 млн рублей, способна уничтожить корабль водоизмещением до 5 тыс. тонн на расстоянии до 130 км. А версия Х-35У обладает дальностью до 260 км.
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