Россия пригрозила японцам ракетой Х-35

"Смерч" открыл огонь недалеко от Курил

Минобороны опубликовало эффектное видео пуска ракеты Х-35 модернизированным МРК "Смерч". Ракеты ушли на полном ходу.

Сообщается, что была поражена дрейфующая надводная мишень на расстоянии 50 км. Всего выполнение боевого упражнения обеспечили десять боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанcкого флота, а также самолеты морской авиации.

Х-35 – это безусловный намек Японии, что Курилы остаются российской территорией. Ракета, стоимостью в 15 млн рублей, способна уничтожить корабль водоизмещением до 5 тыс. тонн на расстоянии до 130 км. А версия Х-35У обладает дальностью до 260 км.