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Россия пустилась вдогонку США на Ил-78-2

Важнейший воздушный танкер совершил первый полет

Модернизированный самолет-топливозаправщик Ил-78-2 совершил свой первый полет в Жуковском. Об этом сообщила объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая опубликовала соответствующее фото.

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Публикация от UAC_Russia (@uac_russia)


 Для российской боевой авиации это крайне важное событие, так как ВКС испытывают огромный дефицит в воздушных танкерах и катастрофически проигрывают по этому показателю ВВС США.

Не секрет, что мощь авиации обычно оценивают по количеству истребителей и бомбардировщиков, однако без достаточного количества топливозаправщиков радиус этих самолетов будет крайне ограничен. Масштабная операция ВВС просто невозможна без воздушных танкеров и самолетов ДРЛО, которых тоже у Москвы недостаточно.

У России всего 5 Ил-78 и 10 Ил-78М. Сколько будет построено Ил-78-2, пока точно неизвестно. Что касается улучшений, то в сообщении пресс-службы Ильюшина говорится, что по проекту модернизации на воздушном судне установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, средства обороны и связи. 

Александр ИЛЬИН
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