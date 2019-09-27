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C-400 и Patriot оказались бесполезны

C-400 и Patriot оказались бесполезны
Фото Сергея Балаклеева /ИТАР-ТАСС/
Навороченные системы ПВО сбивают баллистические ракеты, но ничего не могут поделать с кустарными беспилотниками

Россия готовится продает по всему миру С-400 и готовится принять на вооружение С-500. США постоянно модернизируют Patriot и разворачивают по всему миру THAAD, не говоря уже о системах Aegis в Восточной Европе.

Однако атака хуситов на нефтяные объекты Саудовской Аравии показали, что навороченные системы ПВО зачастую не способны справиться с кустарными беспилотниками и крылатыми ракетами, которые подлетают на малой высоте. А в современных конфликтах используются, в основном, они, а не баллистические ракеты и истребители-бомбардировщики. Так, по данным Минобороны РФ, за два года на авиабазе Хмеймим сбили 100 дронов. Су-35С, Су-34, Су-24 сейчас стоят в специальных ангарах, потому что оставлять их на взлетно-посадочной полосе просто небезопасно.

Боевая авиация есть далеко не у всех участников конфликтов, но самое интересное, что им удается обходиться без нее. Беспилотниками с разными системами наведения на цель успешно заменяют самолеты, "водя за нос" сложные комплексы ПВО. Для справки, дроны в Сирии уничтожают из стрелкового оружия, пулеметов или "Панцирь-С1". Для последнего даже сделали дешевые ракеты "Гвозди", которые, скорее всего, будут заряжаться и в "Панцир-СМ".

Во время сентябрьской атаки четыре крылатых ракеты попали в цель. Несколько сбились с курса. Беспилотников было 18.

Судя по фотографиям, который опубликовало Defense News, БПЛА были выполнены в форме летающего крыла, а ракеты даже чем-то напоминает американские "Томагавки". Это не кустарное производство, и в Эр-Рияде уверены, что вооружение сделано в Иране.

Что же защищало нефтяные объекты? Тот самый Patriot, 35-мм пушки Oerlikon, оснащенные радарами Skyguard и вариант французского ЗРК малой дальности "Кроталь" – Shahine.

Снимки из космоса показали, что комплексы расположены так, что радары не могли нормально работать из-за препятствия.

Фото: commons.wikimedia.orgБывший посол США в Израиле Дэниэл Шапиро прокомментировал это следующим образом: если они не ждали атаку Ирана – это непостижимо. Если ждали, но ничего не стали делать – они не компетентны. И если они ожидали атаку, принимали меры и не смогли ее отразить – вот это уже тяжелый случай.

Если так, то даже сложная система ПВО Израиля может быть преодолена десятком высокоточных крылатых ракет. Российскую базу Хмеймим атакуют дроны попроще, а аэродром защищают настоящие профи. Но если бы у боевиков было такое оружие – неизвестно, какой был бы итог.

По мнению экспертов, чтобы сбивать крылатые ракеты, достаточно простой советской "Тунгуски", а если есть "Панцирь-С1", то вообще замечательно. Так, иракских зенитчикам удалось в 1991 году сбить несколько "Томагавков", просто увидев их в небе. Никакие радары тут бы не помогли. Но вся сложность в том, что их может быть много, как и беспилотников.

С одной стороны небольшие БПЛА не могут нести большой боевой заряд. Но если их много, а цель – это нефтяной объект, на котором может быстро начаться пожар, дроны могут быть очень эффективны. А продвинутые ЗРК с радарами окажутся абсолютно бесполезными.

Александр ИЛЬИН
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