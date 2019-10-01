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Индия смело заговорила с США после покупки С-400

Индия смело заговорила с США после покупки С-400
Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон пытается помешать Москве продавать вооружение

Индии никто не вправе диктовать, с кем вести военное сотрудничество. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар.

Комментируя покупку Дели у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400, недовольство которой высказал Вашингтон, дипломат подчеркнул, что укрепление обороны и выбор поставщиков оружия является суверенным правом страны.

"Мы бы не хотели, чтобы какое бы то ни было государство диктовало нам, что покупать или не покупать у России, равно как чтобы нам диктовали, что приобретать или не приобретать у США", – передает NDTV слова министра.

Контракт на поставку С-400 президенты Владимир Путин и Нарендра Моди подписали в октябре 2018 года. Помимо этих комплексов, Дели, несмотря на давление Вашингтона, заказал у Москвы вооружений и военной техники на сумму $14,5 млрд. Ранее аналогичным образом проигнорировали возражения американцев турки.

Россия тем временем запускает в серию С-500.

Фоторепортаж
Россия поставит на Курилах С-400
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Николай ВИКТОРОВ
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