Бомбардировщик США рухнул на аэропорт

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Бомбардировщик второй мировой войны В-17 разбился в среду во время авиашоу. ЧП произошло в аэропорту "Брэдли" в штате Коннектикут. Самолет врезался прямо в здание аэропорта, после чего его сразу закрыли. О жертвах ничего не сообщается.
Судя по видео, которое опубликовал "Пятый канал", самолет упал с топливом, так как начался сильный пожар. B-17 или "летающая крепость" широко использовался во время налетов на Германию и Японию.
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