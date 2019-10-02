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Бомбардировщик США рухнул на аэропорт

Бомбардировщик США рухнул на аэропорт
Фото: flickr.com/hisgett
Начался сильный пожар

Бомбардировщик второй мировой войны В-17 разбился в среду во время авиашоу. ЧП произошло в аэропорту "Брэдли" в штате Коннектикут. Самолет врезался прямо в здание аэропорта, после чего его сразу закрыли. О жертвах ничего не сообщается.


Судя по видео, которое опубликовал "Пятый канал", самолет упал с топливом, так как начался сильный пожар. B-17 или "летающая крепость"  широко использовался во время налетов на Германию и Японию.

Александр ИЛЬИН
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