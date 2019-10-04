"Александр Невский" устроил охоту на "Владимира Мономаха"

"Мономаха" атаковали торпедой

Настоящая битва "князей" произошла накануне у побережья Камчатского полуострова.

Как пишет Flot.Com со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота, экипажи двух атомных подлодок "Александр Невский" и "Владимир Мономах" сошлись в подводной дуэли.

В роли атакующего выступил "Невский", который обнаружил "противника" и атаковал его торпедой, а затем совершил послезалповое маневрирование.

В свою очередь, экипаж "Владимира Мономаха" уклонился от торпеды и контратаковал. Боевое оружие лодки не применяли, иначе по крайней мере одна субмарина лежала бы на дне.

Лодки – два "Борея" проекта 955 стратегического назначения. Их основное оружие не торпеды, а баллистические ракеты "Булава" с ядерными зарядами. Но защитить себя "Бореи" тоже могут.