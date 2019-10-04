Россия готовит заслон от ракет НАТО

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Россия продолжает превращать Крым в мощнейшую военную базу. В районе Севастополя в этом году начнется строительство загоризонтной РЛС "Воронеж". Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на заместителя командующего Космическими войсками генерал-майора Игорь Морозова, станция будет готова по плану к 2024 году.
РЛС на мысе Херсонес существенно расширит возможности РЛС "Воронеж-ДМ" в Армавире. До этого в Минобороны сообщили, что две новые станции предупреждения о ракетном нападении заработают в 2022 году в Коми и Мурманской области.
Во времена СССР в Севастополе работала РЛС "Днепр", но постепенно пришла в негодность.
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