Россия готовит заслон от ракет НАТО

Новейшая РЛС заработает в Крыму

Россия продолжает превращать Крым в мощнейшую военную базу. В районе Севастополя в этом году начнется строительство загоризонтной РЛС "Воронеж". Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на заместителя командующего Космическими войсками генерал-майора Игорь Морозова, станция будет готова по плану к 2024 году.

РЛС на мысе Херсонес существенно расширит возможности РЛС "Воронеж-ДМ" в Армавире. До этого в Минобороны сообщили, что две новые станции предупреждения о ракетном нападении заработают в 2022 году в Коми и Мурманской области.

Во времена СССР в Севастополе работала РЛС "Днепр", но постепенно пришла в негодность.