Танк РФ превзошел конкурента по многим характеристикам

Китайское издание Sina сравнило российский танк Т-14 "Армата" и американский М1 Abrams.

По мнению журналистов, броня "Арматы" легче, чем у конкурента, однако это никак не влияет на защитные характеристики, что дает преимущество техники из России.

Кроме того, Т-14 усиливают комплексами активной ("Афганит") и пассивной ("Малахит") защит. Как отмечает эксперт, российский танк реализует в своём конструкторском замысле концепцию "сетецентрической войны", где Т-14 используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

Отмечается, что на данный момент "Армата" превосходит Abrams по многим характеристикам и перспективности.