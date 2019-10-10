"Сивульф" доставит России проблем в Арктике

Созданная на рубеже 90-х, она до сих пор даст фору любой ультрасовременной субмарине

Несмотря на то, что Россия на данный момент – это самый сильный игрок в Арктике, уже в ближайшем будущем США постараются перехватить "пальму первенства". Пентагон планирует построить сразу несколько крупных ледоколов, и все теснее и теснее сотрудничает с норвежскими военными.

Но как пишет The National Interest, есть в арсенале Вашингтона еще одно опасное оружие – атомные подводные лодки "Сивульф", экипажи которых специально обучают действовать под льдами Арктики.

Весь мир облетела видеозапись с российского вертолета, когда в толще льда видна застрявшая лодка "Сивульф". Инцидент произошел в 2015 году, а запись опубликована позже.

В российских СМИ сразу же появились статьи на тему никчемности американских моряков и их техники. Но такие выводы делать не стоит.

Лодка провела полугодовую службу в Артике с всплытием в районе Северного полюса. Субмарина покинула базу ВМС Китсап в штате Вашингтон, прошла в Северный Ледовитый океан через Берингов пролив и более двух месяцев находилась под льдами. Больше о всплытии, кроме того самого, аварийного, не сообщалось.

На лодке, судя по всему произошло ЧП, поэтому ей пришлось экстренно всплыть. Такое бывает на службе. Важно другое: США отрабатывают скрытый подход к российским арктическим базам и ракетный удар по ним. От Северного полюса до ближайшей российской базы Нагурское на острове Земля Александры 900 км. Для атомной подводной лодки это не расстояние. Можно ли ее обнаружить подо льдами? Большой вопрос, тем более, это "Сивульф" – самая совершенная американская подлодка, предназначенная для выслеживания советских субмарин в любой точке мирового океана. О том, где лодка, не знают даже родственники моряков, которые на ней служат.

Головную лодку строила тысяча рабочих в течении 10 лет, чтобы попасть на нее, подводники тренировались годами. После распада СССР заказ сократили до трех единиц, однако с нарастанием напряженности в Арктике, его могут опять увеличить. Две "Сивульф" обошлись американской казне в $4,76 млрд. Затем в строй вошла третья – Джимми Картер". Если понадобится, США могут себе позволить заказать еще.

У этой лодки 600 датчиков шума. Для сравнения, у "Лос-Анджелес" только 7. У субмарины достаточно высокая скорость в "незаметном режиме" – примерно 25 узлов. Вооружена "Сивульф" крылатыми ракетами "Томагавк", торпедами, минами.