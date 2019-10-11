В Японии признали беззащитность перед "Искандерами"

Остров простреливается со всех сторон

Ракеты-перехватчики американского производства SM-3 и ЗРК Patriot PAC-3, которые входят в состав системы ПРО Японии, ничего не смогут поделать с российскими "Искандерами".

Об этом заявил в парламенте бывший глава японского внешнеполитического ведомства Сэйдзи Маэхара. Его слова приводит ТАСС. До этого политик задал этот вопрос министру Японии Таро Коно, но тот предпочел не отвечать, ссылаясь на то, что разглашение технических возможностей систем лишь навредит их оборонительной способности.

Сэйдзи Маэхара входит в состав оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии, поэтому нередко критикует правительство. В частности, он уверяет, что разницы между системами Aegis и Aegis Ashore, нет в то плане, что они не смогут защитить от российских ракет, и государство лишь потратит огромное количество денег. Так, на одни только испытания, которые будут проходить на Гавайях, будут потрачены сотни миллионов долларов.

Две установки Aegis Ashore Токио собирается развернуть на в префектуре Ямагути на юго-западе острова Хонсю и в префектуре Акита на его севере. Aegis устанавливается на боевых кораблях.

ОТРК "Искандер" с радиусом 500 км, размещенные на полуострове Сахалин, действительно, могут нанести массированный удар по Японии. Аналогично островное государство могут атаковать боевые корабли и подлодки, то есть Токио может оказаться под серьезным ударом. Системы Aegis эффективны, но безусловно, они не справятся со всеми ракетами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что намерения США разместить новые ракеты средней и меньшей дальности в Японии и Южной Корее вызывает обеспокоенность России.