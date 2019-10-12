Названо условие вывода войск России из Сирии

Кремль отдаст приказ солдатам, если этого попросит Дамаск

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва выведет войска из Сирии, если об этом попросят в Дамаске.

"Если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что оно больше не нуждается в нахождении российских Вооруженных сил в этой стране, то это будет касаться и России", – цитирует политика телеканал Sky News Arabia.

Путин подчеркнул, что на территории САР незаконно находятся солдаты Турции, Ирана и США.