Нибиру
- За США охотится планета смерти
- Фея с Нибиру: труп пришельца нашли в погребе у пенсионера
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
380 новости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва выведет войска из Сирии, если об этом попросят в Дамаске.
"Если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что оно больше не нуждается в нахождении российских Вооруженных сил в этой стране, то это будет касаться и России", – цитирует политика телеканал Sky News Arabia.
Путин подчеркнул, что на территории САР незаконно находятся солдаты Турции, Ирана и США.
Их имена и фамилии выясняются