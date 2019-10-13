Анкара хочет отбить у Вашингтона контроль над территориями в САР

Действующие чиновники в Белом доме утверждают, что турецкие военные могли специально стрелять по американским солдатам в Сирии.

По словам офицера армии США, Анкара вела огонь 155-миллиметровыми снарядами. При этом турки знали, что на обстреливаемой территории располагаются военные США, передает Washington Post.

Такие действия специалисты объясняют тем, что Турция хочет контролировать большую территорию, чем предполагают договоренности Анкары и Вашингтона. Бомбежка должна оттеснить американцев от сирийского города Кобани.

Однако в минобороны Турции все обвинения отвергают. В ведомстве подчеркнули, что огонь велся лишь по позициям курдских формирований. Кроме того, обстрел прекратили сразу после получения уведомления от американской стороны.