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Названа первая цель российских ракет в войне с Европой

Названа первая цель российских ракет в войне с Европой
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Удар примет на себя Германия

Экс-сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик назвал главные цели российских ракет в Европе в случае войны.

По его словам, атомная подлодка РФ "Ясень", в первую очередь, ударит по немецкому городу Бремерхафен, так как он является главным портом для высадки американских военных в Европе.

Метрик утверждает, что попасть в порт можно через 2 шлюза и 2 железнодорожных моста. По его мнению, если Москва разбомбит эти цели, то армия США не сможет использовать этот пункт для переброски военный техники на территорию Старого Света. Об этом говорится на сайте Военно-морского института Соединенных Штатов.

Эксперт считает, что Россия также может атаковать порты Роттердама и Антверпена.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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