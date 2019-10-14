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США оставили в Сирии полсотни самых опасных боевиков

Из-за начавшихся боевых действий террористы бегут из тюрем

Американские военные так и не смогли перевести около 50 наиболее опасных боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства" из курдских тюрем.

Как пишет The New York Times, ссылаясь на источники в правительстве, курды запретили это делать. Всего в бывших школах, тюрьмах содержатся около 11 тыс. боевиков и членов их семей. Из них 9 тыс. – это сирийцы и иракцы. Остальные – представители других стран, которые отказались их принять.

Ранее во время бомбардировки турками курдской тюрьмы сбежало пятеро пленников. Теперь есть опасения, что операция Турции на севере Сирии приведет к тому, что боевики разбегутся из тюрем и воссоздадут то, что с таким трудом удалось ликвидировать.

Александр ИЛЬИН
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