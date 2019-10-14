Пентагон отправил эсминец в Одессу

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В одесском порту пришвартовался американский эсминец "Портер" с "Томагавками". По данным украинского агентства "УНИАН", корабль встречали катера морской охраны и Военно-морских сил Украины. Стоит отметить, что боевая мощь эсминца типа "Арли Берк" превосходит возможности всего украинского флота.
Отправляя эсминцы в Одессу, в Пентагоне дают понять, что поддерживают Киев в противостоянии Москве, а также стремление Украины в НАТО.
Как ранее сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, это уже седьмой визит "Портера" в Черное море. 12 октября корабль взяли на сопровождение корабли Черноморского флота.
Под удар попали политики и представители прессы