Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Пентагон отправил эсминец в Одессу

Пентагон покушается на Черное море
Фото: commons.wikimedia.org
США поддерживают Киев в противостоянии Москве

В одесском порту пришвартовался американский эсминец "Портер" с "Томагавками". По данным украинского агентства "УНИАН", корабль встречали катера морской охраны и Военно-морских сил Украины. Стоит отметить, что боевая мощь эсминца типа "Арли Берк" превосходит возможности всего украинского флота.

Отправляя эсминцы в Одессу, в Пентагоне дают понять, что поддерживают Киев в противостоянии Москве, а также стремление Украины в НАТО.

Как ранее сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, это уже седьмой визит "Портера" в Черное море. 12 октября корабль взяли на сопровождение корабли Черноморского флота. 

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Америка в ужасе: Трамп расстрелял соперников

Под удар попали политики и представители прессы

Россияне осадили преемницу Меркель после слов о Крыме

Берлину напомнили о нарушениях Германии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей