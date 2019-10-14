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Найден след США в крушении малазийского "Боинга"

Найден след США в крушении малазийского
Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон мог воплотить в жизнь план времен холодной войны

"Русская весна" нашла американский след в деле "Боинга" МН17. Издание ссылается на некую публикацию на сайте Journal-neo.org от 10 сентября, которая затем была исключена из новостной выдачи Google. В ней якобы содержатся данные о том, что на самом деле произошло в Донбассе в 2014 году. В частности, они указывают на возможную причастность к уничтожению "Боинга" Соединенными Штатами.

Автор расследования Кристофф Леман, чьи выдержки цитирует "Царьград", делает акцент на том, что расследование гибели "Боинга" передали Совету по безопасности Нидерландов, которая "является одной из структур НАТО".

По мнению журналиста, крушение "Боинга" над Украиной стало воплощением плана "Нортвудс". Он был представлен в 1962 году министром обороны Робертом Макнамертом американскому президенту Джону Кеннеди, и его суть заключалась в следующем: американские спецслужбы должны были ликвидировать гражданский лайнер над США, затем обвинить в трагедии кубинцев и получить предлог для военного вторжения на Кубу.

Александр ИЛЬИН
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