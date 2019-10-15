"Абрамс" примерил израильскую броню

Модернизированный танк теперь не уступает "Армате"

Для американских танков "Абрамс" передали первую партию израильской активной защиты "Трофи", которая стоит на машинах "Меркава".

Об этом говорится в сообщении на сайте компании Leonardo DRS, которая участвовала в работе над адаптацией и интеграцией защиты к американскому танку.

"Трофи" должна сделать "Абрамс" максимально защищенным танком. Некоторые военные эксперты уверяют даже, что по защищенности машина превзойдет российскую "Армату" и ее защиту "Афганит".

Другие полагают, что последняя – это лучшая на данный момент защита в мире, а ее единственный недостаток – это высокая цена.

В ближайшие годы США планируют оснастить "Трофи" четыре бронетанковые боевые бригадные группы. В России сообщалось о поставках сотни танков "Армата" в войска, но пока новостей о переданных конкретных партиях не было.

Такие продвинутые виды защиты, как "Трофи" и "Афганит", по мнению военных аналитиков, могут вернуть танковые дуэли, так как машины будут надежно защищены от ПТУРов, и РПГ. С другой стороны, неясно, устоит ли такая защита против массированных ударов управляемыми ракетами.