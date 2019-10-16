"Охотник" немного постреляет

Дрон-невидимка впервые применит оружие

Тяжелый российский беспилотник "Охотник" впервые применит оружие на полигоне в Ахтубинске в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В рамках нового этапа начнется отработка боевого применения всех бортовых авиационных средств поражения беспилотника на полигоне 929-го ГЛИЦ", – цитирует агентство источник.

По его же данным, до конца года "Охотник" совершит целую серию вылетов без использования вооружения. При этом в некоторых случаях БПЛА будет подниматься в воздух до нескольких раз в сутки, как ночью, так и днем – самостоятельно и в паре с истребителями.

БПЛА в последнее время широко освещают в российских СМИ, и интерес к аппарату только растет. Сначала Минобороны выложило ролик с одиночным полетом дрона, а затем показало его полет в паре с истребителем.

От американских и китайских беспилотников, сделанных по схеме "летающее крыло", "Охотник" отличается прежде всего тем, что это ударный аппарат. Американцы пока используют эти БПЛА для разведки, а для совместной работы с истребителями испытывают относительно недорогой дрон "Валькирия".