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"Охотник" немного постреляет

Кадр youtube.com
Дрон-невидимка впервые применит оружие

Тяжелый российский беспилотник "Охотник" впервые применит оружие на полигоне в Ахтубинске в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В рамках нового этапа начнется отработка боевого применения всех бортовых авиационных средств поражения беспилотника на полигоне 929-го ГЛИЦ", – цитирует агентство источник.

По его же данным, до конца года "Охотник" совершит целую серию вылетов без использования вооружения. При этом в некоторых случаях БПЛА будет подниматься в воздух до нескольких раз в сутки, как ночью, так и днем – самостоятельно и в паре с истребителями.

БПЛА в последнее время широко освещают в российских СМИ, и интерес к аппарату только растет. Сначала Минобороны выложило ролик с одиночным полетом дрона, а затем показало его полет в паре с истребителем.

От американских и китайских беспилотников, сделанных по схеме "летающее крыло", "Охотник" отличается прежде всего тем, что это ударный аппарат. Американцы пока используют эти БПЛА для разведки, а для совместной работы с истребителями испытывают относительно недорогой дрон "Валькирия".

Александр ИЛЬИН
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