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Американцы подожгли свою базу в Сирии

США заметают следы

США подожгли свою военную базу "Хараб Ашк" к западу от населенного пункта Айн Исса, после чего покинули ее. Об этом сообщает телеграм-канал "Вестник Дамаска".

По данным СМИ, на базу "Хараб Ашк" в разное время направлялись конвои с оружием для курдов. Базу США в Манбидже ранее заняли сирийские и российские военные, а если быть точнее, военная полиция.

Александр ИЛЬИН
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