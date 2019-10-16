Американцы подожгли свою базу в Сирии

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США подожгли свою военную базу "Хараб Ашк" к западу от населенного пункта Айн Исса, после чего покинули ее. Об этом сообщает телеграм-канал "Вестник Дамаска".
По данным СМИ, на базу "Хараб Ашк" в разное время направлялись конвои с оружием для курдов. Базу США в Манбидже ранее заняли сирийские и российские военные, а если быть точнее, военная полиция.
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