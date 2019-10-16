Трамп сенсационно одобрил российскую помощь Сирии

Курдский вопрос изменил точку зрения американского президента

Нет ничего плохого в том, что Сирия получает помощь от России. С таким неожиданным заявлением выступил перед журналистами в Вашингтоне Трамп, который в апреле 2017 года атаковал сирийскую базу Эш-Шайрат "Томагавками".

Как сообщает Reuters, американский президент отметил, что США помогут в ведении переговоров для урегулирования ситуации.

Позиция Трампа по Сирии серьезно изменилась после того, как Турция начала свою операцию против курдов на севере страны, что спровоцировало новый виток насилия в регионе.

Вместе с тем, лидер США добавил, что "курды не ангелы", как бы оправдывая тот факт, что США фактически бросили своих бывших союзников по борьбе с террористами под турецкие танки.