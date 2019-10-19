Немцы готовятся к ядерной войне

ФРГ вместе с силами Альянса отрабатывают перевозку оружия массового поражения

В Германии проходят секретные учения НАТО, предполагающие сценарий начала атомной войны.

Издание Kronen Zeitung отмечает, что на маневрах отрабатывается использование самолетов для транспортировки ядерного оружия.

Для учений немцы предоставили авиационную эскадру с истребителями-бомбардировщиками Panavia Tornado, которые находятся в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Предполагается, что в этом районе хранятся американские ядерные боеголовки типа B61.