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Немцы готовятся к ядерной войне

Немцы тренируют начало ядерной войны
Фото: www.globallookpress.com
ФРГ вместе с силами Альянса отрабатывают перевозку оружия массового поражения

В Германии проходят секретные учения НАТО, предполагающие сценарий начала атомной войны.

Издание Kronen Zeitung отмечает, что на маневрах отрабатывается использование самолетов для транспортировки ядерного оружия.

Для учений немцы предоставили авиационную эскадру с истребителями-бомбардировщиками Panavia Tornado, которые находятся в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Предполагается, что в этом районе хранятся американские ядерные боеголовки типа B61.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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