Немцы готовятся к ядерной войне

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В Германии проходят секретные учения НАТО, предполагающие сценарий начала атомной войны.
Издание Kronen Zeitung отмечает, что на маневрах отрабатывается использование самолетов для транспортировки ядерного оружия.
Для учений немцы предоставили авиационную эскадру с истребителями-бомбардировщиками Panavia Tornado, которые находятся в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Предполагается, что в этом районе хранятся американские ядерные боеголовки типа B61.
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