Второй мощнейший фрегат ВМФ РФ ушел в море

У России в ближайшее время предвидится только два корабля проекта 22350

Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" приступил к государственным испытаниям. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе судостроительного завода "Северная верфь".

Событие это достаточно важное, потому что фрегат, наряду с флагманским "Адмиралом Горшковом", это самые современные российские корабли дальней морской зоны, вооруженные грозными "Калибрами". Изначально планировалось построить 10-12 фрегатов проекта 22350. Но после 2014 года Киев запретил "Зоря-Машпроект" продавать турбины для этих кораблей Москве. "Касатонов" успел получить двигатели. Но теперь серия "притормозилась" из-за налаживания производства турбин в Рыбинске.

В сообщении "Северной верфи" говорится, что по "Касатонову" судостроители уже закрыли 18 из 80 удостоверений. В частности, комиссия проверила работу главной энергетической установки, систем связи и навигации, палубных механизмов, условий обитаемости экипажа.

После завершения "госов" фрегат "Адмирал Касатонов" зачислят в состав Северного флота.



