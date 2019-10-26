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Россия испытает секретное оружие в Норвежском море

Россия испытает секретное оружие в Норвежском море
Фото: www.globallookpress.com
О характеристиках вооружения ничего неизвестно

Атомные подводные лодки (АПЛ) "Нижний Новгород" и субмарина Б-336 "Псков" приступили к глубоководным погружениям в Норвежском море. Об этом рассказали в пресс-службе Северного флота.

Отмечается, что во время учений испытают новое глубоководное оружие, передает РИА "Новости".

"Также испытают отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленных промышленностью характеристикам",

- говорится в сообщении.

При этом какое именно протестируют вооружение неизвестно.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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