Россия испытает секретное оружие в Норвежском море

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Атомные подводные лодки (АПЛ) "Нижний Новгород" и субмарина Б-336 "Псков" приступили к глубоководным погружениям в Норвежском море. Об этом рассказали в пресс-службе Северного флота.
Отмечается, что во время учений испытают новое глубоководное оружие, передает РИА "Новости".
"Также испытают отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленных промышленностью характеристикам",
- говорится в сообщении.
При этом какое именно протестируют вооружение неизвестно.
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