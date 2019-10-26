Американцы признали победу России в Сирии

Вашингтон ничего не смог противопоставить Москве

Американский эксперт Совета по международным отношениям (США) Генри Берни считает, что Россия стала главным победителем в Сирии после заключения сочинского меморандума.

"Следующим шагом России c Асадом будет взятие Идлиба. Россия является реальным большим победителем", – цитирует его РИА "Новости".

Специалист уверен, что на Турцию окажут сильное давление, чтобы они покинули территорию САР и позволили вернуться обратно американцам.