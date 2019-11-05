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Советский комплекс снес башню корейской самоходке

Советский комплекс снес башню корейской самоходке
Кадр youtube.com
Широко рекламируемая САУ развалилась от прямого попадания

Турецкая самоходка южнокорейского производства Т-155 Firtina не выдержала прямого попадания из российского ПТРК "Метис". Об этом в Twitter написал пользователь из Монголии Batsaikhan B, опубликовавший фото оторванной башни САУ, лежащей на земле. По его данным, Т-155 обстреляли курды во время боев на севере Сирии. В результате попадания ракеты и детонации боекомплекта башню "Фиртины" отбросило в сторону. О судьбе экипажа ничего не сообщается.


Т-155 в вооруженных силах Турции – самая дальнобойная САУ. Дальность активно-реактивными осколочно-фугасными снарядами достигает у нее 40 км. Машину разработала в конце 90-х годов компания Samsung, назвав ее К-9 Thunder. Позже самоходку адаптировали под нужды турецкой армии, и Т-155 начали собирать по лицензии в Турции с местным оборудованием. "Фиртина" считается одной из самых удачных в своем классе, однако против ПТРК она оказалась беззащитной, впрочем, как и любой танк.

ПТРК "Метис" был разработан в конце 70-х годов, но хорошо зарекомендовал себя в войсках и до сих пор находится на вооружении. Комплекс модернизировался, и в модификации "Метис-М1" поставляется на экспорт.

"Метисы" широко применяются в Сирии, причем как правительственными войсками, так и силами оппозиции и боевиками.

Александр ИЛЬИН
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