Советский комплекс снес башню корейской самоходке

Широко рекламируемая САУ развалилась от прямого попадания

Турецкая самоходка южнокорейского производства Т-155 Firtina не выдержала прямого попадания из российского ПТРК "Метис". Об этом в Twitter написал пользователь из Монголии Batsaikhan B, опубликовавший фото оторванной башни САУ, лежащей на земле. По его данным, Т-155 обстреляли курды во время боев на севере Сирии. В результате попадания ракеты и детонации боекомплекта башню "Фиртины" отбросило в сторону. О судьбе экипажа ничего не сообщается.

Турк Эрдоган Сирийг их дээрэлхэж байна.Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис"-ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө.Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com/piED2rk8wy — Batsaikhan B (@BatsaikhanBSU) November 3, 2019

Т-155 в вооруженных силах Турции – самая дальнобойная САУ. Дальность активно-реактивными осколочно-фугасными снарядами достигает у нее 40 км. Машину разработала в конце 90-х годов компания Samsung, назвав ее К-9 Thunder. Позже самоходку адаптировали под нужды турецкой армии, и Т-155 начали собирать по лицензии в Турции с местным оборудованием. "Фиртина" считается одной из самых удачных в своем классе, однако против ПТРК она оказалась беззащитной, впрочем, как и любой танк.

ПТРК "Метис" был разработан в конце 70-х годов, но хорошо зарекомендовал себя в войсках и до сих пор находится на вооружении. Комплекс модернизировался, и в модификации "Метис-М1" поставляется на экспорт.

"Метисы" широко применяются в Сирии, причем как правительственными войсками, так и силами оппозиции и боевиками.