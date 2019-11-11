Клинит по-черному: в России развенчали винтовки США

Жара уничтожает AR-15

Американские винтовки серии AR. в частности AR-15, в жарких странах клинит после отстрела трех-четырех магазинов. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал главный конструктор российского концерна Сергей Уржумцев.

По его словам, в этом случае приходится ждать, пока конструкция не остынет. Однако автоматы АК лишены такого недостатка. Конструктор добавил, что до сих пор существуют две основные компоновки автоматов – АК и AR, а все остальные – это производные.

Ранее концерн "Калашников" продемонстрировал любопытный ролик бесперерывной стрельбы из АК-12. Автомат горел, но продолжал стрелять. В режиме непрерывной стрельбы он выдержал 680 выстрелов, пока у него не произошел разрыв ствола.

О преимуществах АК перед AR говорят и американские блогеры, которые отмечают, что "Калашников" обладает лучшей убойной силой и пробивает практически любые бронежилеты.