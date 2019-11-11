Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Клинит по-черному: в России развенчали винтовки США

Фото: U.S. Air Force photo by Tech Sgt. Efren Lopez
Фото: U.S. Air Force photo by Tech Sgt. Efren Lopez
Жара уничтожает AR-15

Американские винтовки серии AR. в частности AR-15, в жарких странах клинит после отстрела трех-четырех магазинов. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал главный конструктор российского концерна Сергей Уржумцев.

По его словам, в этом случае приходится ждать, пока конструкция не остынет. Однако автоматы АК лишены такого недостатка. Конструктор добавил, что до сих пор существуют две основные компоновки автоматов – АК и AR, а все остальные – это производные.

Ранее концерн "Калашников" продемонстрировал любопытный ролик бесперерывной стрельбы из АК-12. Автомат горел, но продолжал стрелять. В режиме непрерывной стрельбы он выдержал 680 выстрелов, пока у него не произошел разрыв ствола.

О преимуществах АК перед AR говорят и американские блогеры, которые отмечают, что "Калашников" обладает лучшей убойной силой и пробивает практически любые бронежилеты.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Курс доллара в России резко вырастет

Инвесторы считают национальную валюту рискованным активом

Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины

Эпатажной балерине присвоили почетный титул после фото в купальнике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей