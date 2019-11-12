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Российский корабль-шпион прорвался к берегам Америки

Фото: commons.wikimedia.org
Фото: commons.wikimedia.org
"Янтарь" подозревают в "прослушке"

Российский "Янтарь" заметили в Карибском море и теперь подозревают в шпионаже. Как пишет журнал Forbes, ссылаясь на разведданные из открытых источников, корабль вышел из Оленьей Губы около месяца назад, а затем исчез из открытых средств наблюдения. Обнаружили его только уже у самой Америки. Несколько дней "Янтарь" простоял у берегов Тринидад и Тобаго, а затем в воскресенье утром ушел в океан. До сих пор неизвестно, куда он отправился дальше.

В США подозревают российских специалистов в установке подслушивающих устройств на подводных коммуникациях. Как известно, на "Янтаре" есть специальные глубоководные обитаемые и автономные подводные аппараты с дистанционным управлением, которые могут погружаться на глубину около 6 тыс. метров. В частности, речь идет об аппарате "Мир".

Оборудование корабля позволяет добраться до любого подводного кабеля, размещенного на дне океана.

По данным издания, российский корабль уже замечали рядом с коммуникациями, в том числе, военного назначения. А в 2016 году экипаж корабля работал в Восточной части Средиземного моря в районе Сирийского побережья в месте расположения подводных линий связи.

Александр ИЛЬИН

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