Российский корабль-шпион прорвался к берегам Америки

"Янтарь" подозревают в "прослушке"

Российский "Янтарь" заметили в Карибском море и теперь подозревают в шпионаже. Как пишет журнал Forbes, ссылаясь на разведданные из открытых источников, корабль вышел из Оленьей Губы около месяца назад, а затем исчез из открытых средств наблюдения. Обнаружили его только уже у самой Америки. Несколько дней "Янтарь" простоял у берегов Тринидад и Тобаго, а затем в воскресенье утром ушел в океан. До сих пор неизвестно, куда он отправился дальше.

В США подозревают российских специалистов в установке подслушивающих устройств на подводных коммуникациях. Как известно, на "Янтаре" есть специальные глубоководные обитаемые и автономные подводные аппараты с дистанционным управлением, которые могут погружаться на глубину около 6 тыс. метров. В частности, речь идет об аппарате "Мир".

Оборудование корабля позволяет добраться до любого подводного кабеля, размещенного на дне океана.

По данным издания, российский корабль уже замечали рядом с коммуникациями, в том числе, военного назначения. А в 2016 году экипаж корабля работал в Восточной части Средиземного моря в районе Сирийского побережья в месте расположения подводных линий связи.