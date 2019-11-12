Российскую подлодку прогнали от берегов Израиля

Судно якобы собирало данные о готовящихся операциях

Российскую подлодку, предположительно "Варшавянку" проекта 636.3, засекли в 15 километрах от берегов Израиля с ракетного корабля. Субмарина на 7 километров вторглась в территориальные воды другого государства. И хотя инцидент произошел три месяца назад, известно о нем стало только сейчас.

По данным издания Ynet, израильские военные вышли на связь с экипажем, после чего подлодка ушла в западную часть Средиземного моря.

Как предполагают журналисты, если выяснится, что лодка была оснащена разведывательным оборудованием, миссия может иметь долгосрочные последствия для безопасности Израиля.

В августе Израиль проводил целую серию военных операций в Ливане, Сирии, Ираке и секторе Газа. Атаки частично были направлены против "проиранских" сил в регионе, однако нападению подвергались и сирийские беспилотники в Дамаске. В частности, одна из воздушных атак произошла 24 августа.

В Сирии базируются российские самолеты, а также работают военные специалисты, поэтому информация о готовящихся операциях Израиля, разумеется, важна для командования группировки войск в Сирии. Кроме того, интересует Москву и побережье Израиля, к которому нередко причаливают американские корабли.

По мнению израильских СМИ, российская подлодка могла не только заниматься военно-морской разведкой, но и производить сбор данных о газовых месторождениях.