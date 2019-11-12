Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Российскую подлодку прогнали от берегов Израиля

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Судно якобы собирало данные о готовящихся операциях

Российскую подлодку, предположительно "Варшавянку" проекта 636.3, засекли в 15 километрах от берегов Израиля с ракетного корабля. Субмарина на 7 километров вторглась в территориальные воды другого государства. И хотя инцидент произошел три месяца назад, известно о нем стало только сейчас.

По данным издания Ynet, израильские военные вышли на связь с экипажем, после чего подлодка ушла в западную часть Средиземного моря.

Как предполагают журналисты, если выяснится, что лодка была оснащена разведывательным оборудованием, миссия может иметь долгосрочные последствия для безопасности Израиля.

В августе Израиль проводил целую серию военных операций в Ливане, Сирии, Ираке и секторе Газа. Атаки частично были направлены против "проиранских" сил в регионе, однако нападению подвергались и сирийские беспилотники в Дамаске. В частности, одна из воздушных атак произошла 24 августа.

В Сирии базируются российские самолеты, а также работают военные специалисты, поэтому информация о готовящихся операциях Израиля, разумеется, важна для командования группировки войск в Сирии. Кроме того, интересует Москву и побережье Израиля, к которому нередко причаливают американские корабли.

По мнению израильских СМИ, российская подлодка могла не только заниматься военно-морской разведкой, но и производить сбор данных о газовых месторождениях.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Израиль, моровая язва на теле человечества, является двуглавой нацистской теократией, в которой Конституцию заменяет тора и синедрион толкователей во главе с двумя главными раввинами — от сефардов и ашкеназов. Вот хочется знать, почему сионо-фашисткому государству можно запрещать неевреям более 80-ти профессий и уж тем более госуправление, а у нас и украинцев не пойми кто в ГД из некоренных народов и полно евреев. Двойная мораль со "слепым" ООН.
1
новости партнеров
Загрузка...

В России вернут старые правила выхода на пенсию

Инициатива возникла из-за отъезда жителей трудоспособного возраста с Дальнего Востока

Трамп дал тайное поручение Вашингтону по конфликту в Керченском проливе

Белый дом официально так и не выступил с осуждением России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей