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B-52 безнаказанно бомбят русскую Арктику

B-52 безнаказанно бомбят русскую Арктику
Фото: flickr.com/my_public_domain_photos
Бомбардировщики готовятся уничтожать российские подлодки

В-52 летают над Баренцевым морем, отрабатывая удары по базам российских подлодок. К таким выводам пришли авторы The National Interest, проанализировав активность американских бомбардировщиков этой осенью.

Учения с европейскими союзниками лишь прикрытие, как и взаимодействие с норвежскими ВВС. По данным издания Barents Observer, за последние несколько месяцев стратеги трижды летали в Заполярье, однако в ноябре самолеты проникли намного глубже в международное воздушное пространство, максимально приблизившись в стратегическим объектам РФ.

В-52 сопровождали пять F-16 ВВС Норвегии, а также противолодочные Р-8 Poseidon и самолеты-заправщики. Теоретически бомбардировщики могли спокойно долететь до Мурманска или Северодвинска, но в этом случае они попали бы под огонь российских перехватчиков МиГ-31.

В-52 не сворачивали с курса до последнего. F-16 "отвалились" в восточной части Баренцевого моря, где исторически властвует Северный флот.

Фото: flickr.comТолько рядом с норвежским Финнмарком, буквально в десятках километрах от границы с Россией и недалеко от базы подлодок в Гаджиево три самолета разделились в трех разных направлениях.

Один ушел на запад, второй полетел по направлению к Новой Земле, а третий продолжил путь вдоль побережья Кольского полуострова в сторону полуострова Канин Нос, расположенного у входа в Белое море, рядом с Северодвинском.

Интересно, что российские СМИ достаточно спокойно отреагировали на достаточно серьезную угрозу. Издания написали, что самолеты не приближались в российским границам ближе, чем на 100 км. Транспондеры были включены, а американские пилоты мирно переговаривались с диспетчерами в Мурманске.

Александр ИЛЬИН

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