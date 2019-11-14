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Конструктор "Булавы" назвал "срок годности" ядерного оружия

Конструктор "Булавы" назвал "срок годности" ядерного оружия
Фото: Владимир Иващенко/Пресс-служба Северного флота/ТАСС
Будущее за мобильными системами

Ядерное оружие будет удерживать страны от развязывания Третьей мировой войны еще как минимум до конца века. Об этом в интервью "Национальной обороне" заявил генеральный конструктор ракеты "Булава", доктор технических наук Юрий Соломонов.

По его словам, сегодня, чтобы гарантировать возможность ответного удара, необходимо создать "условия неопределенности местоположения комплексов". А это можно реализовать только с помощью мобильных систем. В России это ракетные комплексы "Тополь-М" и "Ярс".

Конструктор посетовал, что проект боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) в итоге был свернут. По его мнению, БЖРК обладает "наибольшей живучестью" из всех мобильных комплексов благодаря разветвленности железных дорог. Вместе с тем, он признал, что система дорогая, но стоит того.

"Весь опыт того, что связано с развитием нашего государства, свидетельствует о том, что на нас в подавляющем большинстве случаев нападали. Это было и во времена Наполеона, и во времена Второй мировой войны", – заявил Соломонов.

Конструктор известен своими резкими высказываниями. Так, в декабре прошлого года, отвечая на вопрос о готовности Польши и Литвы разместить у себя американские ракеты средней дальности, он назвал эти страны "паразитами".

Александр ИЛЬИН

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