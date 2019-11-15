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В ОБСЕ одернули США за разжигание насилия на Украине

В ОБСЕ одернули США за разжигание насилия на Украине
Фото:flickr.com/ministryofdefenceua
Госдеп уже не скрывает, что ему нет дела до ООН

Слова госсекретаря Помпео, который заявил телеканалу WCSC-TV, что США предоставили украинцам "настоящее оружие против русских", следует расценивать как пропаганду войны на Украине и разжигание межнациональной розни. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его мнению, слова Помпео грубо нарушают букву и дух Устава ООН, а также положения целого ряда международных конвенций и других обязательств.

"Следует отдавать себе отчет о последствиях таких высказываний, возможном росте напряженности, насилия и жертв", – цитирует ТАСС Лукашевича.

Интервью Помпео состоялось 11 ноября. Как уже было сказано выше, в нем он отметил, что администрация Трампа поставила Киеву "реальное оружие", в то время как предыдущие власти "отправляли украинцам одеяла".

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
надо просто трахнуть помпео
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