Костыли и Ди-ви-ди: российские военные прошерстили базу США

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Телеканал "Звезда" опубликовал кадры высадки российских военных на бывшей американской базе в сирийском Метрасе в провинции Алеппо.
Спецназовцы прилетели на вертолетах Ми-35. Как видно из ролика, на объекте нет оружия и боеприпасов, которые военные США скорее всего вывезли, а что не смогли – уничтожили. Зато целыми остались медикаменты, инструменты, тренажерный зал, жилые "вагончики" и многое другое.
Американцы покинули базу 13 ноября. Как пишет газета "Известия" к базе оперативно перебросили вертолеты, чтобы не дать США уничтожить взлетно-посадочную полосу.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем