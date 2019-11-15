Костыли и Ди-ви-ди: российские военные прошерстили базу США

Взлетно-посадочную полосу удалось сохранить

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры высадки российских военных на бывшей американской базе в сирийском Метрасе в провинции Алеппо.

Спецназовцы прилетели на вертолетах Ми-35. Как видно из ролика, на объекте нет оружия и боеприпасов, которые военные США скорее всего вывезли, а что не смогли – уничтожили. Зато целыми остались медикаменты, инструменты, тренажерный зал, жилые "вагончики" и многое другое.

Американцы покинули базу 13 ноября. Как пишет газета "Известия" к базе оперативно перебросили вертолеты, чтобы не дать США уничтожить взлетно-посадочную полосу.