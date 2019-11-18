Госдеп угрозами выбивает отказ Египта от Су-35

США пытаются отнять крупнейших покупателей у "Рособоронэкспорта"

Госдеп пригрозил Египту санкциями, если он будет покупать российские истребители. Об этом в понедельник на авиашоу в Дубае заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

По его словам, которые цитирует агентство Reuters, под вопросом может оказаться покупка американской военной техники и оборудования.

Ранее газета The Wallstreet Journal написала, что Пентагон и Госдеп с совместном письме сказали властям Египта примерно то же самое.

О том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Су-35С, сообщил "Коммерсант" в апреле, однако официально эта информация не была подтверждена, а статья позже была удалена.

Египет – традиционный покупатель советских и российских самолетов с 60-х годов. Однако с середины 80-х по 2002 Каир купил более 200 F-16, поэтому сейчас у американцев есть хорошие рычаги. Также ВВС Египта используют истребители французского производства.