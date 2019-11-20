Ту-22М3М с Х-32 признали в США убийственным оружием

Самолет перестал быть лишь "терминатором авианосцев"

Модернизированный Ту-22М3М, обладая самой совершенной крылатой ракетой большой дальности Х-32, будет представлять огромную опасность для морских группировок НАТО, а также стратегических объектов в Европе. По мнению журнала The National Interest, те времена, когда бомбардировщик готовили для потопления авианосцев, остались в прошлом. Теперь его готовят уничтожать военные базы, системы ПРО, мосты и электростанции.

Во времена холодной войны НАТО противостояла целая армада Ту-22М3, против которой действовали палубные истребители F-14 с ракетами "Феникс" и эсминцы с Aegis. Сейчас самолетов меньше, но модернизация делает их еще опаснее. Скорость Х-32 составляет около 5 Махов, а дальность полета превышает тысячу километров. Ракета оснащена комбинированной системой наведения. Плюс бомбардировщик может быть вооружен гиперзвуковым "Кинжалом".

Что касается модернизации самого самолета, то Ту-22М3М, получил новые двигатели НК-25, авионику и возможность дозаправки в полете. До этого штангу пришлось снять по требованию американцев, которые утверждали, что самолет перекочевал в разряд стратегов.

Пока в составе ВКС только один Ту-22М3М, но совсем недавно российские специалисты расконсервировали еще один "двадцать второй", который хранился на аэродроме Каменный Ручей под Хабаровском. По данным Military Watch, 19 ноября самолет доставили на завод в Казани, где его модернизируют до уровня Ту-22М3М.



По плану ВКС получат 20-30 обновленных "двадцать вторых", с которыми на Западе пока просто не знают, что делать. NI допускает, справиться с Х-32 помогут AIM-120D и ракеты SM-6, но это не точно. Вопрос, как быстро Россия сможет модернизировать такое количество бомбардировщиков.