Им оказался военный, проходящий службу под Ростовом

В Ростовской области задержали российского военнослужащего, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Военного задержали в городе Аксай, по предварительным данным, он выполнял задание Главного управления разведки Минобороны Украины и целенаправленно собирал секретные сведения.

По данным источника, утечка этих данных могла нанести ущерб обороноспособности государства. Какие именно это были данные, не уточняется. Подозреваемому могут предъявить обвинение в государственной измене. Если вина будет доказана, военнослужащему грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы.