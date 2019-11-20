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ФСБ поймала опасного украинского шпиона

ФСБ поймала опасного украинского шпиона
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Им оказался военный, проходящий службу под Ростовом

В Ростовской области задержали российского военнослужащего, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Военного задержали в городе Аксай, по предварительным данным, он выполнял задание Главного управления разведки Минобороны Украины и целенаправленно собирал секретные сведения.

По данным источника, утечка этих данных могла нанести ущерб обороноспособности государства. Какие именно это были данные, не уточняется. Подозреваемому могут предъявить обвинение в государственной измене. Если вина будет доказана, военнослужащему грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы.

Александр ИЛЬИН

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