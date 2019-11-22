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Российские танки сделают "городскими монстрами"

Российские танки сделают "городскими монстрами"
Фото: kremlin.ru
Война уходит с полей и врывается в мегаполисы

Российские танки адаптировали к городским боям. Т-80БВМ, Т-90М и другие серийные машины получат комплекты дополнительной защиты. Также ими будут оснащены боевые машины пехоты.

Как рассказал в интервью "Известиям" начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны, генерал-майор Сергей Бибик, комплекты поставят в войска уже в будущем году.

Какие конкретно будут ставить комплексы, он не уточнил, но скорее всего, речь идет о кумулятивных решетчатых экранах. Они принимают первый удар на себя, поэтому гранаты РПГ и боеприпасы ПТУРов взрываются не достигая брони. Таким образом, ущерб машине получается меньше.

Такие экраны используют на своих танках сирийские танкисты, оборудуют свои машины аналогичным образом и военные стран НАТО. "Городская защита" стоит на некоторых украинских танках Т-64БМ "Булат".

Кроме того, на башню танков устанавливают специальные бронещитки, которые закрывают вооружение, прежде всего пулемет.

Фото: kremlin.ruВ 2020 году на вооружение приму 15 образцов бронетанковой и автомобильной техники. "По своим характеристикам они не уступают зарубежным аналогам, а по ряду параметров их превосходят," – цитирует Бибика телеканал "360".

В том числе, подразумеваются грузовые автомобили многоцелевого назначения "Мотовоз-М" и "Торнадо-У", однако наибольшие ожидания связаны с машинами на платформе "Армата", БТР "Бумеранг. БМП "Курганец" пока проходит испытания, и его появление в войсках не анонсировалось.

Как напоминает "URA.RU", в конце октября издание Die Welt сравнило российский танк "Армата" с "Леопард-2" и пришло к выводу, что созданный на Урале танк по ряду характеристик превосходит немецкий.

Александр ИЛЬИН

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