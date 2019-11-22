Задержаны ФСБ: террористы готовились свергнуть власть

Аресты проходили по всей стране

ФСБ задержала девять сторонников запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которые, по версии следствия, готовили почву для свержения власти и создания так называемого "всемирного халифата".

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ, задержания проходили в Москве, республике Татарстан и Тюменской области. В результате удалось пресечь деятельность двух главарей и семи участников.

По данным ведомства, подозреваемые формировали в России сетевые закрытые террористические структуры, занимались финансированием своей деятельности, а также распространяли среди жителей террористическую идеологию, верббуя в свои ряды местных мусульман.

В среду в ФСБ отчитались, что задержали в Московском регионе трех участников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".



