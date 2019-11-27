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Стали известны сроки передачи флоту двух стелс-подлодок "Лада"

Стали известны сроки передачи флоту двух стелс-подлодок "Лада"
Фото: mil.ru
Новейшие субмарины ждут в ВМФ уже годы

Две новейшие подлодки "Лада" передадут ВМФ РФ до конца 2021 года. Сверхтихие и компактные дизель-электрические субмарины, которые изначально задумывались с воздухонезависимой энергоустановкой, должны в перспективе заменить "Варшавянки".На данный момент готовность "Кронштадта" оценивается на 89%, "Великих Лук" – 55%.

О сроках передачи подлодок сообщил "Интерфакс", со ссылкой на на материалы пресс-службы президента России, подготовленные к визиту главы государства в Санкт-Петербург. Владимир Путин, в том числе, посетит "Адмиралтейские верфи".

"Лада" меньше "Варшавянки". У нее один корпус, на который нанесено противогидролокационное покрытие нового поколения "Молния". В силовой установке применены технологии, которые позволяют максимально снизить ее шум. Субмарина так  же, как и модернизированная "Варшавянка" проекта 636.3, вооружена "Калибрами".

Из-за того, что у лодки были проблемы с мощностью энергоустановки, сроки передачи их военным ощутимо сдвинулись вправо.

Александр ИЛЬИН

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