Украинские военные поссорились с бойцами ЛНР из-за лавки

Скамейку вероломно стащили

Бойцы ЛНР и украинские военные едва не перестреляли друг друга из-за лавки возле моста в станице Луганской. Ранее ВСУ опубликовали ролик, в котором "сепаратисты крадут украинскую скамейку".

Однако теперь в деле произошел новый поворот. Телеграм-канал Inside Donetsk со ссылкой на офицера украинского СЦКК сообщил, что на самом деле лавка принадлежала ЛНР. Однако в ночь накануне инцидента был такой сильный ветер, что ее снесло на украинскую часть. Остается только догадываться, когда был такой ураган.