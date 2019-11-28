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Украинские военные поссорились с бойцами ЛНР из-за лавки

Украинские военные поссорились с бойцами ЛНР из-за лавки
Фото: www.globallookpress.com
Скамейку вероломно стащили

Бойцы ЛНР и украинские военные едва не перестреляли друг друга из-за лавки возле моста в станице Луганской. Ранее ВСУ опубликовали ролик, в котором "сепаратисты крадут украинскую скамейку".


Однако теперь в деле произошел новый поворот. Телеграм-канал Inside Donetsk со ссылкой на офицера украинского СЦКК сообщил, что на самом деле лавка принадлежала ЛНР. Однако в ночь накануне инцидента был такой сильный ветер, что ее снесло на украинскую часть. Остается только догадываться, когда был такой ураган.

Александр ИЛЬИН

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