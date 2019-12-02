Машину военной полиции РФ взорвали в Сирии

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Российский бронеавтомобиль "Тигр" военной полиции подорвался на самодельном взрывном устройстве в Сирии. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны, трое военнослужащих получили ранения. Машина повреждена.
ЧП произошло в ходе рекогносцировки маршрута совместного российско-турецкого патрулирования в 1,5 км западнее населенного пункта Коран в районе Кобани.
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