Машину военной полиции РФ взорвали в Сирии

Есть пострадавшие

Российский бронеавтомобиль "Тигр" военной полиции подорвался на самодельном взрывном устройстве в Сирии. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны, трое военнослужащих получили ранения. Машина повреждена.

ЧП произошло в ходе рекогносцировки маршрута совместного российско-турецкого патрулирования в 1,5 км западнее населенного пункта Коран в районе Кобани.





