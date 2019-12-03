Запахло войной: авианосец США вошел в Персидский залив

Иран принимает ответные меры

Авианосец США "Авраам Линкольн" вместе с ударной группой вошел в акваторию Персидского залива. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на данные международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

В состав группы, как пишет "Интерфакс", входят ракетный крейсер Leyte Gulf, эсминцы типа "Арли Берк" Bainbridge, Nitze, Mason, вооруженные крылатыми ракетами "Томагавк". На самом авианосце – 70 самолетов и вертолетов, в том числе, 48 истребителей F/A-18.

После резкого ухудшения отношения США с Ираном авианосная группа подбирается максимально близко к Тегерану уже второй раз. Первый был 19 ноября. Параллельно Пентагон поднял в небо бомбардировщики В-52Н.

Уже тогда в Вашингтоне заговорили о возможной войне с Ираном, которую некоторые эксперты считают неизбежной, вопрос только насколько масштабной она будет. Ограничатся ли США ударом "Томагавков" или попытаются свергнуть власть в Тегеране.

Иранцы регулярно сбивают американские беспилотники, США отвечают тем же. Кроме того, Тегеран обвиняет США в обстреле танкера в Красном море ракетами в октябре. Из Персидского залива авианосная группа простреливает практически весь Иран, так как дальность "Томагавков" превышает 2,5 тыс. км.