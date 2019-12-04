Шведы охотятся на Су-57

Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
400 новости
Любопытные фотографии опубликовал специализированный журнал The Aviationist, рассказывая о новейшем модернизированном истребителе Gripen Е. Шведы выкрасили самолет точь в точь под камуфляж первых прототипов Су-57.
Тот самый, который критиковали западные эксперты за то, что им можно обмануть лишь человеческий взгляд, да и то, не всегда.
В США такой камуфляж наносят на истребители эскадрильи "агрессоров", поэтому можно предположить, что таким образом шведы дают понять, с кем придется иметь дело скандинавским летчикам в случае начала "заварушки".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Американцы не оставили надежд на полную заморозку проекта