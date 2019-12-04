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Шведы охотятся на Су-57

Шведы охотятся на Су-57
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Скандинавы раскрасили свои "Саабы" под российские "сушки"

Любопытные фотографии опубликовал специализированный журнал The Aviationist, рассказывая о новейшем модернизированном истребителе Gripen Е. Шведы выкрасили самолет точь в точь под камуфляж первых прототипов Су-57.

Тот самый, который критиковали западные эксперты за то, что им можно обмануть лишь человеческий взгляд, да и то, не всегда.

В США такой камуфляж наносят на истребители эскадрильи "агрессоров", поэтому можно предположить, что таким образом шведы дают понять, с кем придется иметь дело скандинавским летчикам в случае начала "заварушки".

В настоящее время шведские истребители довольно часто вылетают для сопровождения российских самолетов. И наоборот. В феврале в ВВС Швеции заявили об опасном перехвате Су-27, который пролетел совсем рядом с разведчиком "Гольфстрим". 

На самолет с серийным номером 6002, который попал на фото, уже нанесли опознавательные знаки ВВС Швеции. И в ближайшее время он должен поступить в строевые части, скорее всего, в другом камуфляже, хотя в The Aviationist допускают, что эта раскраска может стать официальной в ВВС Швеции.
Александр ИЛЬИН

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