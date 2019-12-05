МиГ-29 разбился в Египте

"Фулкрумы" стали чаще падать

В четверг в Египте потерпел крушение истребитель МиГ-29. Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источник в ОПК, пилот успел катапультироваться, однако о его состоянии ничего не сообщается.

По данным источника, причиной ЧП могли быть технические неполадки в комплексной системе управления самолетом или неправильные действия пилота. В ближайшее время российская сторона вышлет в Каир своих специалистов.

Это уже второе ЧП с истребителями, поставляемыми Москвой Каиру по контракту 2016 года, уточняет издание "Свободная пресса". В ноябре прошлого года разбился МиГ-29М. Всего Россия поставила Египту 46 одноместных МиГ-29М и 6 двухместных МиГ-29М2.