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МиГ-29 разбился в Египте

МиГ-29 опять разбился в Египте
Фото: www.globallookpress.com
"Фулкрумы" стали чаще падать

В четверг в Египте потерпел крушение истребитель МиГ-29. Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источник в ОПК, пилот успел катапультироваться, однако о его состоянии ничего не сообщается.

По данным источника, причиной ЧП могли быть технические неполадки в комплексной системе управления самолетом или неправильные действия пилота. В ближайшее время российская сторона вышлет в Каир своих специалистов.

Это уже второе ЧП с истребителями, поставляемыми Москвой Каиру по контракту 2016 года, уточняет издание "Свободная пресса". В ноябре прошлого года разбился МиГ-29М. Всего Россия поставила Египту 46 одноместных МиГ-29М и 6 двухместных МиГ-29М2.

Александр ИЛЬИН

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