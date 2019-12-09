Россия строит новые корабли, но они маленькие

Российский флот в этом году получил 23 боевых корабля, но на этом, по мнению The National Interest, хорошие новости для Москвы заканчиваются. Как подчеркивают авторы издания, все это небольшие военные корабли, а также вспомогательные суда.

Они подойдут для обороны в ближней морской зоне, но для дальних походов они слишком малы. Поэтому большинство кораблей в учебных плаваньях сопровождают танкеры и вспомогательные суда. Для сравнения, эсминцам типа "Арли Берк" они не нужны.

После развала СССР Россия разучилась строить большие корабли и испытывает дефицит кадров, а санкции серьезно осложнили работу корабелов. Это касается как силовых установок, так и корабельного оборудования. Тем не менее, новые российские корветы "Каракурт", "Буян-М" представляют большую опасность для флотов НАТО, во многом благодаря мощному ракетному вооружению, в частности, "Калибрам". Кроме того, Россия готовится принять на вооружение гиперзвуковые "Цирконы".

Но по количеству кораблей Россия отстает от США и Китая. Тоннаж всего американского флота составляет 4,6 млн тонн, китайского – 1,8 млн тонн, а российского всего 1,2 млн тонн. У американцев намного больше крупных кораблей, достаточно вспомнить авианосцы.

С подлодками дела обстоят лучше, но в это году ВМФ РФ так и не получит "Казань" проекта "Ясень-М". Немотря на то, что российский флот перевооружается, по сути он постепенно уменьшается.