Хищник отметился в жилых кварталах и на свалке

Белый медведь с маркировкой Т-34, недавно попавший на видео, оказался никак не связан с военными или "северными хулиганами". Как объяснил в интервью "Интерфаксу" старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев, Т-34 – это точка в которой он был обездвижен, а вовсе не марка легендарной машины.

По его словам, зверя отловили на Новой Земле, где в последнее время наблюдалось настоящее нашествие белых медведей. Хищники заходили в дома, питались на свалках и даже гонялись за местными жителями.

Медведей метят для того, чтобы знать, какой из них пришел на свалку близ поселка. Таким образом, их можно повторно не обездвиживать, что несомненно вызывает стресс у животного.

По мнению специально созданной комиссии, медведи начали выходить к людям из-за голода. Льда долго не было, поэтому хищники не могли охотиться в естественной среде.