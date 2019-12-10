Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Разгадана тайна "медведя-Т-34" в Арктике

Разгадана тайна "медведя-Т-34" в Арктике
Фото: Максим Деминов/ТАСС
Хищник отметился в жилых кварталах и на свалке

Белый медведь с маркировкой Т-34, недавно попавший на видео, оказался никак не связан с военными или "северными хулиганами". Как объяснил в интервью "Интерфаксу" старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев, Т-34 – это точка в которой он был обездвижен, а вовсе не марка легендарной машины.

По его словам, зверя отловили на Новой Земле, где в последнее время наблюдалось настоящее нашествие белых медведей. Хищники заходили в дома, питались на свалках и даже гонялись за местными жителями.

Медведей метят для того, чтобы знать, какой из них пришел на свалку близ поселка. Таким образом, их можно повторно не обездвиживать, что несомненно вызывает стресс у животного.

По мнению специально созданной комиссии, медведи начали выходить к людям из-за голода. Льда долго не было, поэтому хищники не могли охотиться в естественной среде.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Нормандская четверка" договорилась по Донбассу

Названы сроки разведения сил в трех новых пунктах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей