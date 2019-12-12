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В Находке затонула атомная подлодка "Казань" Тихоокеанского флота, когда ее буксировали на утилизацию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Росморречфлота.
Как цитирует агенство "Газета.Ru", инцидент произошел в 11 километрах от залива Восток – кормовая часть списанной подлодки коснулась грунта. После этого буксировочное судно "Лазурит" встало на якорь в ожидании специалистов.
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